В Азербайджане еще две структуры будут присваивать научную степень

16 января 2019 12:20

В Азербайджане в НИИ животноводства по министерству сельского хозяйства и в Институте теологии по Государственному комитету по работе с религиозными структурами можно будет получить научную степень доктора философии. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Отметим, что согласно этому решению будут внесены изменения, в список вузов, научных учреждений и организаций, в которых есть докторантуры.

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