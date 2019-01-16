В АЖД приняли серьезные меры в связи с резким похолоданием

В связи с ожидаемым резким похолоданием в Азербайджане, по указанию руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги" подготовлен соответствующий план мероприятий. Об этом сообщили в среду Trend в ЗАО, передает Day.Az.

Так, в департаментах, на станциях, в организациях и предприятиях организованы круглосуточные дежурства с участием ответственных работников. В подразделениях ЗАО "Поезд по чрезвычайным ситуациям", в дорожном хозяйстве, хозяйствах по электроснабжению, сигнализации и связи приводится в готовность техника, осуществляются меры по надежному закреплению составов, стоящих на путях станций. Для безопасной доставки пассажиров и грузов до пункта назначения для машинистов были проведены дополнительные тренинги, даны соответствующие поручения.

Отметим, что ранее Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредило о резком похолодании в Азербайджане в ночь с 16 на 17 января.

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