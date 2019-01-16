Латвийское издание опубликовало статью о красотах Баку - ФОТО

Day.Az представляет читателям статью ведущего новостного портала Латвии DELFI о достопримечательностях Баку.

В статье отмечается, что знакомство с Баку начинается со Старого города, где одновременно можно ощутить дух Стамбула, Иерусалима и Италии. Поднимитесь на Девичью башню и полюбуйтесь Каспийским морем. Давным-давно торговцы не плавали по морю из-за бурь, а на суше каждый хан требовал дань. Поэтому корабли шли вдоль берега, приставали в Баку, и дальше товары везли на верблюдах.

Автор статьи советует прогуляйться по парку, который находится рядом с филармонией, и послушать щебет зеленых попугаев, которых пару лет назад конфисковали таможенники. Птиц отпустили на свободу, и они обосновались именно в этом парке.

В плане архитектуры в Баку можно увидеть и кусочек Монако, и Берлина, и Венеции. Такое же пестрое и население столицы, потому что во время нефтяного бума сюда со всего света съезжались охотники за деньгами. Сегодня город называют перекрестком Европы и Азии, и дух Азии царит в Старом городе, а за его пределами можно ощутить дух современной Европы.

Любители киноклассики оценят места, где снимались эпизоды фильма "Бриллиантовая рука", там даже есть два кафе с тематическими названиями и интерьером.





"Обязательно зайдите на бакинский рынок, ведь в Азербайджане растет все. В октябре прилавки ломились от гор гранатов, цена которых зависит от размера - самые маленькие по 50 центов, а размером почти с дыню - по три евро за килограмм. Женщины, даже если им ничего не нужно покупать, могут отправляться на рынок за комплиментами. Меня угостили на рынке гранатовым соком и позвали замуж", - пишет автор статься.

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