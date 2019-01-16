В Азербайджане выпущена почтовая марка в честь 110-летия Микаила Мушфига - ФОТО

ОАО Azermarka по случаю 110-летия со дня рождения Микаила Мушфига выпустила почтовую марку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО.

Размер почтовой марки: 37x52 миллиметров, ее тираж составляет 100 тысяч экземпляров. Проект принадлежит художнику Вугару Эйубову.

Почтовая марка была отпечатана в типографии Bobruisk Integrated Printing House.

Микаил Мушфиг - известный азербайджанский поэт, переводчик и педагог, член Союза писателей Азербайджана (1934 год), редактор в Azərnəşr. Роль Мушфига в азербайджанской поэзии неоспорима. В своих стихах он воспевал любовь и красоту, постоянно освещал социальные и культурные вопросы. В настоящее время с творчеством Мушфига можно ознакомиться в Российской национальной библиотеке, Российской государственной библиотеке, Библиотеке Конгресса США, Национальной библиотеке Беларуси, Национальной библиотеке Турции, Национальной библиотеке Эстонии.

В мае 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея Микаила Мушфига.

Напомним, что в 2008 году по случаю 100-летия со дня рождения Микаила Мушфига также была выпущена почтовая марка.

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