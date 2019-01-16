В Азербайджане таких водителей будут штрафовать на 800 AZN - ФОТО

В связи с тем, что в последние дни Бакинское транспортное агентство начало активно принимать меры в отношении водителей, нарушающих правила остановки и стоянки, нарушители начали идти на различные ухищрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, некоторые водители, останавливающие автомобиль в неправильном месте, начали закрывать различными способами номера, чтобы не быть оштрафованными. Так, они, например, закрывают номера какой-либо тряпкой, либо оставляют багажник открытым, чтобы камера не смогла их зафиксировать.

В связи с этим следует напомнить, что подобные действия грозят водителям гораздо большим штрафом. Так, согласно статье 342.9 Кодекса об административных правонарушениях, оснащение транспортных средств без соответствующего на то разрешения специальной звуковой (полифонической) сигнализацией или проблесковыми световыми сигналами, либо цветовыми схемами, надписями и опознавательными знаками, предназначенными для транспортных средств оперативных служб, а также использование покрытий и устройст, затрудняющих опознание регистрационного номера автомобиля, антирадарных и иных технических средств, мешающих измерению скорости транспортного средства или работе измерительных приборов карается штрафом в размере от 500 до 800 манатов с конфискацией инструмента осуществления административного проступка либо объекта, ставшего непосредственным объектом административного нарушения.

Таким образом, вместо штрафа в размере 20 AZN за нарушение правил остановки и стоянки, указанным водителям придется заплатить во много раз больше.

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