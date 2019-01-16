МЧС Азербайджана подготовилось к непогоде в стране

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС, передает Day.Az.

Согласно предупреждению бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в связи с ожидаемой опасной гидрометеорологической ситуацией на Абшеронском полуострове, в акватории Каспийского моря и районах Азербайджана, 17-18 января соответствующие аварийно-спасательные структуры и региональные центры МЧС в целях своевременного предотвращения происшествий и аварий, а также оперативного устранения их возможных результатов будут работать в усиленном режиме.

В связи с этим министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаляддин Гейдаров подписал соответствующий приказ.