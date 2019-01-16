В минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана создан оперативный штаб

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в среду провел встречу с руководителями структур, находящихся в подчинении министерства, в связи с прогнозируемым 16-18 января ухудшением погоды, сообщает Trend со ссылкой на ведомство, передает Day.Az.

Создан оперативный штаб под руководством министра.

Руководителям предприятий были даны поручения по бесперебойному обеспечению населения услугами транспорта, телекоммуникаций, почты, а также интернет-услугами, услугами мобильной связи, радио и телевещанием.

Были даны указания по принятию соответствующих мер по защите объектов транспорта и связи и пожарной безопасности, а также по обеспечению безопасности лиц, работающих на открытом воздухе.

Бригады аварийной службы приведены в готовность и созданы дежурные части.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов, в ночь с 16 на 17 сентября погода на территории страны резко изменится. Так, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличится до 20-25 м/с, временами до 30-35 м/с, в открытом море до 38-40 м/с. Высота волны в море ожидается 3-5 метров, а затем 6-8 и больше метров.