Минздрав Азербайджана о распространении ветром вируса "свиного гриппа"

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что в Азербайджан вместе с ветром попадает вирус "свиного гриппа", не соответствует действительности, в стране нет данного вируса.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве здравоохранения, комментируя данную информацию, передает Day.Az.

В министерстве отметили, что прекращение занятий в общеобразовательных учреждениях связано с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погоды.

"Просим граждан не поддаваться на провокации. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем", - добавили в минздраве.