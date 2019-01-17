Как повлиял сильный ветер на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
17 января 2019 10:25 638
Сильный ветер в Баку не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в четверг Trend в аэропорту.
Как отметили в аэропорту, в настоящее время прибытие и вылет самолетов осуществляются по графику.
Отметим, что ранее синоптики прогнозировали 17-18 января резкое ухудшение погоды в Баку и на Абшеронском полуострове. Ожидается, что сильный северо-западный ветер усилится до 18-23 метров в секунду, временами до 28-33 метров в секунду, утром и днем в отдельных местах полуострова до 35-38 метров в секунду.
В связи с этим ряд ведомств Азербайджана перешли на усиленный режим работы.
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