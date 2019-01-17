Управление мусульман Кавказа распространило заявление в связи с трагедией 20 Января

Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с 29-й годовщиной трагедии 20 Января. Об этом, как передает Day.Az, АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе УМК.

В заявлении говорится: "Мы находимся в преддверии 29-й годовщины январской трагедии, увековеченной в нашей исторической памяти как день глубокой скорби и одновременно школы национальной гордости и героизма. Гражданскую доблесть и память крови, Светлую память о наших шехидах, которую мы многие годы несем в сердце, не в силах стереть даже столетия. Неизбывно, вечно почтение нашего народа памяти павших за восстановление государственности Азербайджана, тех, кто возвысился до вершины шехидства, считающегося высочайшей благодатью в глазах Всевышнего Аллаха.

День 20 Января, который будет вечно жить в нашей памяти крови, стал не только трагедией, но и символом подготовки к шехидству и несокрушимой воли во имя национальной независимости, свободы нашего народа. 20 Января стало первым испытанием и нравственной победой на пути, ведущем нас к независимости, восстановлению национально-духовных и религиозных ценностей. Наш народ, подвергшийся карательным мерам вооруженной до зубов армии, не сломался, не утратил решимости к независимости, напротив, его праведный голос зазвучал еще громче. Когда судьба Азербайджана, даже само существование государства были под вопросом, первым возвысил свой голос в Москве мужественный сын нашего народа, мудрый государственный деятель Гейдар Алиев, который вместе с членами своей семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и, продемонстрировав свою солидарность с родным народом, выразил решительный протест против этой кровавой акции, совершенной руководством СССР. Гневно осудив организаторов кровавого преступления, он охарактеризовал это событие как провокацию, противоречащую праву, демократии и гуманизму. А в Баку религиозный лидер - шейх уль-ислам в адресованном бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву открытом письме, полном гнева, осуждения, выразил жесткое и принципиальное отношение к этим событиям. Жесткая позиция нашего политического лидера и духовного руководителя воодушевили, мобилизовали и сплотили народ. Более миллиона человек, не страшась преследований и даже смерти, пришли на главную площадь города и предали священной земле Родины тела шехидов, павших в борьбе за свободу. Таким образом, трагедия кровавого 20 Января вошла в историю независимого Азербайджанского государства как славная и героическая страница нашего народа.

Впервые политико-правовая оценка трагедии 20 Января, не получившей должной оценки по причине некомпетентности тогдашнего руководства, была дана в парламенте Азербайджана после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В свою очередь, Управление мусульман Кавказа с первых дней кровавых событий прилагало все усилия для того, чтобы донести до мировой общественности, влиятельных международных организаций правду о трагедии 20 Января, являющейся продолжением карабахского конфликта, чтобы наше правое дело было поддержано, совершенное преступление было расценено как беспощадная карательная мера против человечности. С этой целью Управление мусульман Кавказа направило специальное обращение парламентам мира, духовным лидерам и главам государств, и это обращение вызвало большой резонанс на международной арене.

Азербайджанский народ имеет полное моральное право на то, чтобы убийцы, лично подписавший указ об учиненной в Баку резне М. Горбачев и его пособники, были привлечены к суду, на основе международных законов полностью раскрылись мировой общественности жестокость, лицемерие, зверства, истинные намерения преступников. Среди тяжких преступлений против человечности, в совершении массового террора против азербайджанского народа - преступления 20 Января - следует особо отметить жестокость армянских палачей в составе советской армии, введенных в Баку. К сожалению, в мире к проблемам подходят в рамках предвзятости, двойных стандартов, и именно когда некоторые страны и международные организации предпочитают молчать, совершаются такие преступления как Ходжалинский геноцид.

Сегодня каждый азербайджанец обязан шехидам. Среди шехидов, павших в борьбе за независимость Азербайджана, национальную государственность, территориальную целостность были также наши граждане, принадлежащие к различным религиям и национальностям. Мы не забываем и никогда не забудем семьи шехидов. Самым большим вкладом в дело почтения памяти наших шехидов является незыблемость нашей независимости, растущая мощь нашей государственности, прогресс нашей Родины и счастье нашего народа. Мы, религиозные деятели, совершаем молитвы для решения конфликта путем мирных переговоров, справедливого мира. Наряду с этим, наши победы в Джоджуг Марджанлы, Лелетепе в Карабахе, Джюннют в Нахчыване убеждают нас в том, что с помощью Аллаха и под руководством уважаемого Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наш народ способен достичь желаемого. После того как наши родные земли будут освобождены от оккупации, во всех уголках Азербайджана, иншааллах, будут совершены праздничные намазы во славу победы.

Управление мусульман Кавказа выражает глубокое соболезнование всем семьям шехидов 20 Января, а также семьям всех шехидов, пожертвовавших жизнью за целостность и национальную независимость нашей Родины. Шехидство - самая высокая точка веры, патриотизма, борьбы во имя убеждения и идеи, потому что шехиды мужественно, самоотверженно выдерживают испытания, ниспосланные Аллахом.

Будучи религиозным центром, считаем важным зачитать 20 Января во всех мечетях и на религиозных церемониях текст этого заявления, произнести проповеди о реалиях 20 Января, аятами из Корана, молитвами почтить светлую память наших дорогих шехидов! Как написано в "Священном Коране" да возрадуются души наших бессмертных шехидов, которым всевышний Аллах уготовил место в раю. Да упокоит Всевышний души шехидов!".

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