Сильный ветер в Баку повалил деревья
17 января 2019 10:53 234
Начавшийся в Баку с ночи сильный ветер уже повалил четыре дерева в столице.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend начальник отдела Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку по охране растений Орхан Мамедов.
По его словам, деревья были повалены в Насиминском и Ясамальском районах Баку.
Мамедов добавил, что все поваленные деревья были здоровыми, и одно из них - редкая Эльдарская сосна.
Представитель объединения отметил, что в настоящее время структура работает в усиленном режиме.
Напомним, что ранее министерство экологии и природных ресурсов распространило предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении, которое будет наблюдаться на территории Азербайджана сегодня и завтра до полудня. Согласно распространенной информации, погода резко ухудшится, будет дуть сильный северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра будет достигать 35-38 м/c.
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