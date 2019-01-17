Азербайджан ограничит ввоз мяса из России

17 января 2019 12:05

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сделало предупреждение населению в связи с защитой от инфекционных болезней животных, которые могут перейти на территорию республики из других стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АПБА, в предупреждении говорится: "Всемирной организацией по охране здоровья животных зарегистрирован ящур в Михайловском районе Приморского края Российской Федерации. В связи с этим принято решение о временном ограничении ввоза животных и продуктов животного происхождения из данного края".

В предупреждении также отмечается, что для усиления контрольных мероприятий АПБА обратилось в Государственный таможенный комитет для дезинфекции на таможенных пунктах транспортных средств, следующих из Приморского края Российской Федерации, или проезжающих с этой территории транзитом.

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