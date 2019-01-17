Азербайджан ограничит ввоз мяса из России
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) сделало предупреждение населению в связи с защитой от инфекционных болезней животных, которые могут перейти на территорию республики из других стран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АПБА, в предупреждении говорится: "Всемирной организацией по охране здоровья животных зарегистрирован ящур в Михайловском районе Приморского края Российской Федерации. В связи с этим принято решение о временном ограничении ввоза животных и продуктов животного происхождения из данного края".
В предупреждении также отмечается, что для усиления контрольных мероприятий АПБА обратилось в Государственный таможенный комитет для дезинфекции на таможенных пунктах транспортных средств, следующих из Приморского края Российской Федерации, или проезжающих с этой территории транзитом.
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