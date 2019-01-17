В Баку задержан мужчина с автоматом
Сотрудники полиции провели еще одну успешную операцию по обнаружению незаконно хранящегося оружия.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в 12-й отдел полиции Сабунчинского РУП поступила оперативная информация о наличии огнестрельного оружия у неоднократно судимого жителя столицы Чингиза Машаллаева, передает Day.Az.
В результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был задержан.
Во время осмотра в его сумке были обнаружены 1 автомат АКМ, 21 патрон и 1 магазин к нему. Ч.Машаллаев сказал, что оружие принадлежит ему и он недавно нашел его в Рамане.
По факту в следственном отделе Сабунчинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия.
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