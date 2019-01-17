В Баку задержан мужчина с автоматом

Сотрудники полиции провели еще одну успешную операцию по обнаружению незаконно хранящегося оружия.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в 12-й отдел полиции Сабунчинского РУП поступила оперативная информация о наличии огнестрельного оружия у неоднократно судимого жителя столицы Чингиза Машаллаева, передает Day.Az.

В результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий, мужчина был задержан.

Во время осмотра в его сумке были обнаружены 1 автомат АКМ, 21 патрон и 1 магазин к нему. Ч.Машаллаев сказал, что оружие принадлежит ему и он недавно нашел его в Рамане.

По факту в следственном отделе Сабунчинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook