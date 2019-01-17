Туристы из каких стран чаще всего посещают Азербайджан

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан в декабре 2018 года, выросло примерно на один процент по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив по итогам прошлого года 2,8 миллиона человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Государственного агентства по туризму.

В целом, число граждан, посетивших Азербайджан в течение 2018 года, выросло на шесть процентов, или на 153 тысячи человек.

Поток туристов из России, Грузии и стран Ближнего Востока составил одну треть от общего числа посетивших Азербайджан в 2018 году. Доля Грузии, стран Ближнего Востока и Азии, из которых прибывает в Азербайджан наибольшее число туристов, увеличилась на один, два и два процента соответственно. Россия и Турция потеряли рыночную долю каждая примерно по одному проценту, а Иран - на пять процентов.

По темпам прироста количества туристов лидируют страны Ближнего Востока и Азии: на 35 процентов и 55 процентов соответственно. Среди стран Ближнего Востока особо выделяются Саудовская Аравия (турпоток вырос на 120 процентов или на 41 тысячу), Израиль (161 процент или на 40 тысяч человек) и Кувейт (81 процент или на 30 тысяч человек), среди стран Азии - Пакистан (135 процентов или на 73 тысячи человек) и Индия (175 процентов или на 39 тысяч человек).

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