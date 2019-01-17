Бактрансагентство о ситуации на дорогах в связи с непогодой

В целях обеспечения нормальной деятельности городского транспорта в связи с погодными условиями, а также своевременного устранения возможных проблем, Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает свою деятельность в особом режиме. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В результате заранее принятых мер каких-либо неприятных случаев в перевозке пассажиров и организации дорожного движения не наблюдалось.

Маршрутные автобусы двигаются в соответствие с установленным графиком, задержек не наблюдается. Работа маршрутных автобусов находится под контролем в течение всего дня. В связи с этим мобильные группы Агентства оказывают услуг в различных участках центров транспортного обмена и города.

В связи с дождливой погодой, в Баку на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт допустимая скорость снижена на 20 километров час. На электронно-информационных табло установлены предупреждения о скользкой дороге.

Бакинское транспортное агентство рекомендует водителям, соблюдать скоростной лимит на дорогах и требования дорожных знаков. Просьба к пассажирам при ожидании на остановках автобусов быть внимательными.

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