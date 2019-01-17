Азербайджан подготовил законопроект о сохранении и развитии мугама

В Азербайджане подготовлен законопроект о сохранении и развитии мугама.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend на заседании парламентского комитета по культуре сказал глава комитета Рафаэль Гусейнов.

По его словам, законопроект прошел все обсуждения.

"Настало время рассмотреть его на пленарной сессии. В последние годы в Азербайджане уделяется очень большое внимание искусству мугама", - сказал глава комитета.

Гусейнов также отметил, что необходим отдельный законопроект и по ашугскому искусству, добавив, что идет работа по подготовке законопроекта "Сохранение и развитие ашугского искусства".

Напомним, что мугам - один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки.

В 2008 году ЮНЕСКО объявило мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Искусство азербайджанских ашугов было включено в 2009 году в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.