В Сумгайыте сильный ветер повалил дерево на автомобиль

17 января 2019 17:45

В 18-м микрорайоне Сумгайыта на автомобиль марки "Жигули" (50-CE-953) упало дерево. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Пострадавших нет, но автомобилю нанесен серьезный ущерб.

Напомним, что министерство экологии и природных ресурсов предупреждало о резком ухудшении погоды 17-18 января. Синоптики обещали сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого будет достигать 28-33, иногда 35-38 м/с.

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