Назван размер ежегодного ущерба от стихийных бедствий в Азербайджане

В среднем ежегодный ущерб от стихийных бедствий в Азербайджане составляет, согласно подсчетам, 250-300 миллионов долларов, что равно 0,4-0,5 процента годового ВВП страны.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сказал Trend завотделом экономической и политической географии Азербайджана Института географии Национальной академии наук Нариман Пашаев.

Завотделом сказал, что только за 2000-2014 годы в результате стихийных бедствий экономике Азербайджана был нанесен ущерб на 2,5-3 миллиарда манатов.

"Объем ущерба, нанесенного в результате стихийных бедствий, в первую очередь зависит от охвата бедствиями регионов и населенных пунктов, затем от интенсивности техногенных процессов. Самый большой ущерб наносят геологические (землетрясения, оползни, обвалы) и гидрометеорологические (сели, наводнения, потопы, град) процессы", - добавил Пашаев.

По его словам, при крупных стихийных бедствиях действующие в стране страховые компании в силу их ограниченных финансовых возможностей не смогут оказать страховую помощь населению в полном объеме. Наряду с этим при большом ущербе от стихийных бедствий государство выступает в качестве второго страхователя.

Пашаев считает, что для эффективной организации страхования от стихийных бедствий должны развиваться соответствующие виды страхования, должно стимулироваться развитие страхового рынка и осуществляться другие мероприятия.