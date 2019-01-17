Высота волн на Каспии достигла 7,5 метра

По данным на 15:00, в некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра составляет 30 м/с, в Сумгайыте - 40 м/с.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в оперативной информации штаба, созданного в министерстве экологии и природных ресурсов.

Высота волны в открытом море составляет 7,5 метров. В большинстве районов республики идут дожди, в горных и предгорных районах - снег. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 2 градуса тепла, в горных районах - 1-3 градуса тепла, предгорных районах - 0-3 градуса тепла, в низменных районах - 4-5 градусов