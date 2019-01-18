В Баку закрыли главный выход одной из станций метро
В Баку закрыли основной выход станции метро "Эльмляр Академиясы".
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, сообщил глава пресслужбы ЗАО "Бакинский Метрополитен" Бахтияр Мамедов.
В сообщении говорится о том, что причиной перекрытия главного выхода станции метро является сильный ветер.
"Вот уже два дня в Баку наблюдается сильный северный ветер. Он создает опасность на входе и выходе из метро. Для обеспечения безопасности пассажиров и, учитывая отсутствие плотного пассажиропотока в эти дни, был закрыт главный выход. В настоящее время входы-выход со станции осуществляется через главный вход", - сказал Мамедов.
По его словам, если будет наблюдатьяс большая плотность пассажиров, главный выход будет открыт.
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