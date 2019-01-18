В посольстве Азербайджана в Бишкеке почтили память шехидов катастрофы «Кровавый Январь» - ФОТО

В посольстве Азербайджана в Кыргызстане накануне прошло мероприятие, посвященное 29-ой годовщине катастрофы "Кровавый Январь".

Как передает Day.Az со ссылкой на kabar.kg, в мероприятии приняли участие руководитель депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша по сотрудничеству с Азербайджаном Тазабек Икрамов, представитель Министерства иностранных дел КР, общественные деятели и представители интеллигенции, руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в КР, ректоры университетов, представители азербайджанской диаспоры и представители средств массовой информации.

Как сообщает пресс-служба посольства Азербайджана, в холле диппредставительства участникам была представлена фотовыставка, отражающая события 20 января и сборник информации об этой трагедии.

В начале мероприятия был показан документальный фильм о катастрофе Кровавый Январь.

Память жертв катастрофы Кровавый Январь почтена минутой молчания и были прочитаны молитвы из священного Корана.

С речью выступил посол Азербайджана в КР Гидаят Оруджев. "20 Января вписана в память нашего народа как страница скорби и печали. В ночь с 19 на 20 января 1990 года кровью шехидов была написана новая история Азербайджана. Хотя со дня этой страшной катастрофы, являющейся одним из самых кровавых преступлений ХX века, минуло 29 лет, произошедшее не забыто и навсегда вписано в память нашего народа", - сказал посол.

В мероприятии также приняли участие и выступили руководитель азербайджанской диаспоры в Кыргызстане, заслуженный юрист КР Азизага Алиев, заслуженный строитель Кыргызстана, ветеран Великой Отечественной войны Асад Гасанов, заведующий кафедрой Кыргызско-Российского Славянского университета, заслуженный врач Кыргызстана Закир Гамарли, депутат Кантского городского Кенеша Рагим Рагимов, директор средней школы № 44 г.Бишкек Флора Халилова и другие.

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