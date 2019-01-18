У Замиры Гаджиевой могут отнять имущество на 22 млн

Правительство Великобритании предъявило супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замире Гаджиевой два ордера в рамках расследования источников ее богатства

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, Гаджиева вновь отказалась объяснять источник своих доходов.

Как пишут местные СМИ, если Гаджиев продолжит отказываться раскрывать источник поступления таких финансовых средств, суд может вынести решение о конфискации ее имущества, в том числе дома, стоимостью 11,5 миллиона фунтов стерлингов, расположенного на западе Лондона в районе Найтсбридж, а также поля для гольфа, стоимостью 10,5 миллиона фунтов стерлингов, в Аскоте, которыми она владеет.

Ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью конфисковало ювелирные украшения, принадлежащие ее семье, стоимость которых составляла более 400 000 фунтов стерлингов и должна была быть выставлена в аукционном доме Christie's. Также было изъято бриллиантовое кольцо, стоимостью почти 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Гаджиева утверждает, что она ни в чем не обвинялась, и сообщила, что ее муж якобы разбогател, прежде чем начал работать в банке.

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