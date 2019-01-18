Будут ли занятия в школах в субботу? - ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА

В азербайджанских школах с шестидневным рабочим графиком в субботу - 19 января, будут проводиться занятия.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в ответ на запрос Report в министерстве образования.

Было отмечено, что приказ министра образования о приостановлении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях распространяется только на 17-18 января.

"В остальные же дни занятия будут проводиться в обычном порядке", - сказали в министерстве.

Напомним, что с целью выполнения распоряжения Кабмина от 16 января 2017 года, министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о приостановлении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 17 и 18 января. Согласно приказу, в связи с резким ухудшением погоды во всех учебных заведениях республики приостановлен учебно-воспитательный процесс и отменены все мероприятия.

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