Опубликовано фото подозреваемого в зверском убийстве азербайджанца в США - ФОТО - ВИДЕО

Полиция США опубликовала фотографию человека, подозреваемого в убийстве гражданина Азербайджана Эльчина Халилова, которое произошло на днях при попытке ограбления.

Как передает Day.Az со ссылкой на wsoctv.com, правоохранительные органы пока никого не арестовали. В полиции заявляют, что мужчина на фотографии не обязательно является убийцей, но это тот, с кем бы они хотели поговорить.

Согласно сообщению, в настоящее время поиски этого человека продолжаются.

Напомним, что Эльчин Халилов (17.06.1989) был убит 14 января около 11:00 по местному времени в результате вооруженного нападения неизвестных лиц на магазин по продаже и ремонту телефонов, в котором он работал. Халилов был владельцем магазина "Fixer Electronic Repair", на который произошло вооруженное нападение. По словам офицеров полиции, Э.Халилов был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, но было уже поздно - там констатировали смерть.

Он окончил третью среднюю школу в Сумгайыте, и был выпускником Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства.

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