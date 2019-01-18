Опубликовано фото подозреваемого в зверском убийстве азербайджанца в США - ФОТО - ВИДЕО
Полиция США опубликовала фотографию человека, подозреваемого в убийстве гражданина Азербайджана Эльчина Халилова, которое произошло на днях при попытке ограбления.
Как передает Day.Az со ссылкой на wsoctv.com, правоохранительные органы пока никого не арестовали. В полиции заявляют, что мужчина на фотографии не обязательно является убийцей, но это тот, с кем бы они хотели поговорить.
Согласно сообщению, в настоящее время поиски этого человека продолжаются.
Напомним, что Эльчин Халилов (17.06.1989) был убит 14 января около 11:00 по местному времени в результате вооруженного нападения неизвестных лиц на магазин по продаже и ремонту телефонов, в котором он работал. Халилов был владельцем магазина "Fixer Electronic Repair", на который произошло вооруженное нападение. По словам офицеров полиции, Э.Халилов был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, но было уже поздно - там констатировали смерть.
Он окончил третью среднюю школу в Сумгайыте, и был выпускником Азербайджанского государственного университета архитектуры и строительства.
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