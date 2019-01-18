В Мадриде отмечена 29-я годовщина январской трагедии - ФОТО

В Мадриде при организационной поддержке посольства Азербайджана в Королевстве Испания азербайджанская диаспора, проживающая в стране, провела мероприятие, посвященное 29-й годовщине январской трагедии. В мероприятии приняли участие общественность Испании, представители азербайджанской диаспоры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в начале минутой молчания была почтена память жертв кровавой трагедии.

Член азербайджанской общины Джалал Эркен в своем выступлении сказал, что прошло 29 лет со дня кровавых событий 20 января 1990 года, которые стали символом независимости, свободы и территориальной целостности Азербайджана. В ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года воинские части бывшего Советского Союза атаковали мирных граждан Баку, тем самым совершив невиданное доселе кровавое преступление против человечества. Дж.Эркен подчеркнул, что в такое тяжелое для народа время великий лидер Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве в связи с январской трагедией и заявил, что в эти трагические дни он был рядом с азербайджанским народом. Именно по инициативе великого лидера в 1994 году трагедии 20 Января была дана политико-правовая оценка на государственном уровне.

Затем был показан документальный фильм "20 Января 1990 года. Массовая резня мирного населения в Баку". В рамках мероприятия была организована и фотовыставка о трагических январских событиях.

Участники памятного мероприятия с большим интересом посмотрели фото и видеоматериалы, была предоставлена подробная информация о кровавой трагедии.

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