Сколько продержится в Азербайджане ветреная погода

В Азербайджане с 17 января до утра следующего дня погода резко изменилась, шел дождь, в некоторых местах выпал снег. В Баку и на Абшеронском полуострове усилился северо-западный ветер. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов.

Количество осадков в Лянкяран-Астаринской зоне составило 1-26 миллиметров, в центрально-низменных районах 5-18 миллиметров, в Баку и на Абшеронском полуострове - 2-9 миллиметров, в регионе Большого Кавказа - 2-15 миллиметров, в Газах-Гянджинской зоне - 0-8 миллиметров, в регионе Малого Кавказа - 1-4 миллиметров, в Нахчыванской Автономной Республике - 2-5 миллиметров.

Высота снежного покрова в Агдаре составила 40 сантиметров, Кышчай, Гырызе - 15 сантиметров, в Алтыагадже - 11 сантиметров, Киране, Хыналыге - 10 сантиметров, Гахмугале, Шахдаге - 7 сантиметров, Халтане, Сарыбаше - 6 сантиметров, Шахбузе, Гусаре - 5 сантиметров, Ярдымлы - 4 сантиметра, Губе, Маразе - 2 сантиметра, Исмаиллы, Дашкесане - один сантиметр.

Согласно сообщению министерства, ожидается, что осадки в Азербайджане днем 18 числа постепенно прекратятся, северо-западный ветер станет умеренным.

В настоящее время местами в стране наблюдается дождливая погода, в горных районах - идет снег.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4 градусов тепла, в регионах 4-7 градусов тепла, в горных территориях - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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