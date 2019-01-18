В Германии произошла массовая драка между арабами и азербайджанцами

В городе Билефельд (Германия) азербайджанцы и турки подрались с арабами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, грубое поведение араба в магазине одежды вызвало недовольство владельца магазина, турка по происхождению.

Находившийся в этот момент в магазине азербайджанец Заманов Али попытался успокоить конфликтующие стороны, однако араб оскорбил и его. В ответ А.Заманов ударил араба. Араб назначил с ними встречу для разборки и вышел из магазина. Спустя некоторое время он вернулся вместе со своими земляками. Узнавшие об инциденте азербайджанцы также подошли к магазину. Между сторонами произошла массовая драка, в результате которой некоторые участники инцидента получили легкие травмы.

За нарушение правопорядка полиция задержала и оштрафовала участников драки.

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