В Германии произошла массовая драка между арабами и азербайджанцами
В городе Билефельд (Германия) азербайджанцы и турки подрались с арабами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, грубое поведение араба в магазине одежды вызвало недовольство владельца магазина, турка по происхождению.
Находившийся в этот момент в магазине азербайджанец Заманов Али попытался успокоить конфликтующие стороны, однако араб оскорбил и его. В ответ А.Заманов ударил араба. Араб назначил с ними встречу для разборки и вышел из магазина. Спустя некоторое время он вернулся вместе со своими земляками. Узнавшие об инциденте азербайджанцы также подошли к магазину. Между сторонами произошла массовая драка, в результате которой некоторые участники инцидента получили легкие травмы.
За нарушение правопорядка полиция задержала и оштрафовала участников драки.
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