В Германии произошла массовая драка между арабами и азербайджанцами

18 января 2019 15:50

В городе Билефельд (Германия) азербайджанцы и турки подрались с арабами. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, грубое поведение араба в магазине одежды вызвало недовольство владельца магазина, турка по происхождению. 

Находившийся в этот момент в магазине азербайджанец Заманов Али попытался успокоить конфликтующие стороны, однако араб оскорбил и его. В ответ А.Заманов ударил араба. Араб назначил с ними встречу для разборки и вышел из магазина. Спустя некоторое время он вернулся вместе со своими земляками. Узнавшие об инциденте азербайджанцы также подошли к магазину. Между сторонами произошла массовая драка, в результате которой некоторые участники инцидента получили легкие травмы. 

За нарушение правопорядка полиция задержала и оштрафовала участников драки. 

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