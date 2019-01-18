В Азербайджане могут принять закон о репродуктивном здоровье

На повестку весенней сессии парламента Азербайджана планируется вынести законопроекты "О репродуктивном здоровье", "О донорстве и трансплантации человеческих органов" и "Об оптике и оптических услугах".

Об этом в пятницу во время выступления на заседании Комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Амирасланов отметил, что некоторые депутаты имели претензии по закону "О репродуктивном здоровье".

"Были и объективные причины в их претензиях, но также было множество субъективных подходов. Мы пересмотрели законопроект, и он теперь готов для обсуждения. Ни одна структура не выступает против этого закона", - сказал Амирасланов.

Председатель комитета добавил, что в законопроекте "О репродуктивном здоровье" речь идет не только об экстракорпоральном (искусственном) оплодотворении.

"Данный вопрос - лишь малая часть этого закона. Этот законопроект в целом направлен на здоровье женщин", - отметил председатель парламентского комитета.

Что касается законопроекта "О донорстве и трансплантации человеческих органов", Амирасланов считает, что необходимо внести серьезные изменения в документ.

По словам председателя парламентского комитета, в этом законопроекте не отражен процесс извлечения из тела донора органов и тканей, что составляет основу трансплантации.

"Сегодня существует крайняя необходимость в этом законе, который, прежде всего, удовлетворит потребность людей, нуждающихся в трансплантации органов", - сказал Амирасланов.

Председатель парламентского комитета Амирасланов отметил, что в стране ведется важная работа по трансплантации печени.

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