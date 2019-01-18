Азербайджан может взять под жесткий контроль использование антибиотиков
В Азербайджане необходим механизм строгого контроля за использованием антибиотиков.
Об этом в пятницу во время выступления на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения сказала член комитета Ганира Пашаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, в Европе и других развитых странах антибиотики не продаются свободно.
"Порой работающие в аптеках лица, не обладая информацией об антибиотиках, рекомендуют людям эти препараты. Нас беспокоит вопрос использования в Азербайджане антибиотиков без назначения врача. Использование таких препаратов может привести в дальнейшем к ухудшению слуха и другим серьезным проблемам. Необходимо усилить механизм контроля в этой сфере", - сказала Пашаева.
Депутат добавила, что семьи, которые имеют больного аутизмом, просят поддержку со стороны государства.
Пашаева отметила, что также увеличилось количество обращений по гепатиту C.
По мнению депутата, необходимо провести в парламенте слушания по предотвращению распространения гепатита C.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!