На Каспии может произойти цунами?

В связи с тем, что вчера, 17 января, в акватории Каспия в Азербайджане высота волн достигла 7,9 метра, казахстанские СМИ решили выяснить, где и когда были зарегистрированы самые большие волны на Каспиийском море, передает Day.Az.

По данным сайта "Каспийские новости", в истории закрытого Каспийского моря известны события, которые можно смело назвать "цунами".

Самое раннее из них относится к 957 году, когда в районе Дербента произошло землетрясение, сообщает журнал "Наука и Жизнь". Если верить старым летописям, море в тот день отступило на полтораста метров, а затем с удвоенной силой ринулось на берег.



Нечто вроде цунами, хотя и в ослабленном виде, произошло в 1868 году, когда море возле Баку сначала поднялось, а затем опустилось почти на полметра. А расположенный на 90 километров южнее азербайджанской столицы остров, называемый Погорелой Плитой, погрузился в воду.



Об этом же факте И. Зонн и Р. Мамедов упоминают в своей статье "Хронология основных исторических событий XVII-XXI вв. на Каспии". Сообщается, что "в 1868 году случилось знаменитое извержение вулкана Погорелая Плита, в результате которого грязе-вулканический остров, расположенный на морском пути между Баку и Ленкоранью, возвышавшийся над уровнем моря на 2 метра, исчез. При этом произошло феноменальное колебание (почти полметра) уровня Каспийского моря".



Куда более страшные волны возникли во время землетрясения 1895 года, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля в районе города Красноводск (ныне Туркменбаши). Это сильнейшее из всех известных на территории Туркменистана и бывшего СССР землетрясений. Его магнитуда составила 8,2 по шкале Рихтера. Толчки ощущались на площади в 3000 тыс. кв. км. В том числе - в Закавказье, Тифлисе, Баку. Колебания также почувствовали жители Астрахани, Самары, Саратова, Пензы, Пятигорска и других российских городов.



Очевидец землетрясения И. Ивановский так описал случившееся: "В ночь, около 2 часов 30 минут, с 26 на 27 июня (старый стиль), когда большая часть населения Узун-Ада уже спала, все моментально проснулись от сильнейшего толчка, который затем несколько раз повторился, и от страшного скрипа и качания деревянных зданий. Проснувшиеся хотели выскочить на улицу, но многие не могли этого сделать, потому что их отбрасывало от дверей, и пришлось вылезать на четвереньках. Те, которые выскочили на улицу, увидели, что вся часть острова Узун-Ада... весьма быстро покрывается водою. Образовалась такая трясина, по которой не было возможности пройти..."



Многие очевидцы красноводского землетрясения сообщали о затоплении берегов Каспийского моря. Так, северная и западная части полуострова Узун-Ада быстро покрылись водой, залившей постройки. С моря хлынули огромные волны, затопили здания и пристани. На улицах возникли двухметровой ширины трещины, из которых била вода. Многие постройки рухнули, волна снесла в море несколько домов. Воды полностью затопили большой портовый поселок Узун-Ада, где в 1886 году была построена головная станция Закаспийской железной дороги. Позднее ее перенесли в Красноводск.



Удивительно, что после такого сильнейшего землетрясения не было сведений о человеческих жертвах. Эксперты объясняют это малонаселенностью района и тем, что постройки в то время в основном были деревянные, то есть устойчивые к землетрясениям.



Спустя меньше полувека, 9 мая 1933-го года, в 40 километрах от того же Красноводска наблюдался длившийся около 10 минут почти полутораметровый подъем уровня моря - без видимой причины. В море были смыты все плавсредства. Сведений о землетрясении в это время не было. Эксперты предполагают, что это явление связано с подводными оползнями.



В работе "Цунами в Центральной части Каспийского моря" (2014 г.) ее авторы Е. Куликов, И. Кузин и О. Яковенко отмечают, что проявление цунами в Каспийском море и степень риска для побережья остаются недостаточно изученными. Исторические данные о возникновении цунами малочисленны в силу локального проявления волн, редкой повторяемости событий и практически полного отсутствия инструментальных измерений. По данным исследователей, в настоящее время есть сведения о 14-ти исторических цунами или случаях аномальных колебаний уровня Каспийского моря.



В 2005 году прогремела новость, когда иранские ученые заявили о вероятности возникновение цунами на Каспийском море. "Резкие перепады рельефа дна Каспия и его большая глубоководность делают возможным возникновение цунами в указанном водоеме", - приводит РИА Новости слова эксперта иранской Организации по изучению земли и природных ресурсов Педрама Нави. По мнению Нави, Иран находится в поясе сейсмической активности и при этом окружен с севера и с юга простирающимися закрытым и свободным водными пространствами (Каспийское и Оманское море). Это повышает степень вероятности землетрясения, и цунами, как его следствие, не должно упускаться из вида.



В свою очередь азербайджанские ученые ответили, что появление цунами на Каспии нереально, а мнение иранцев - скоропалительное и требующее серьезных научных исследований. Это высказал директор НИИ гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, доктор географических наук, профессор Рза Махмудов, сообщает REGNUM.



Рза Махмудов также отметил, что появление на Каспии сильных волн связано, в первую очередь, с ветровым режимом. Периодически наблюдаются волны в центре моря высотой до 9 метров, но их влияние на прибрежную зону незначительно. Самые высокие волны на Каспии - 10 метров - наблюдались в 1957 году на Нефтяных Камнях.



Поэтому, если Каспий и может накрыть гигантской волной, то виной этому, скорее всего, станет ветер.



Каспийское море считается одним из наиболее штормовых морей мира, отмечают в своей научной работе В. Новиков и П. Бухарицин. По данным многолетних натурных наблюдений, в Каспийском море высоты волн до 6 метров наблюдаются ежегодно, а более 10 метров - примерно раз в 5-10 лет. Наибольшим разгоном и скоростями обладают ветры северных и южных направлений.



По данным ученых, глубины в северной части моря не превышают 20 метров, что никак не соответствует необходимым условиям зарождения гигантской волны - цунами. Но все же к вероятным зонам зарождения каспийских цунами эксперты относят те участки моря, где особенно высока сейсмическая активность.



На сегодняшний день на Каспии известны семь зон повышенной сейсмичности, и самая крупная из них совпадает с крайним восточным участком Терско-Каспийского глубинного разлома. Именно там чаще всего повторяются сильные землетрясения. Меньшая по площади зона располагается в пределах Апшеронского порога.



Напомним, что вчера, 17 января, скорость ветра в Баку, Сумгайыте, бакинских поселках Маштага и Баладжары достигла 40 метров в секунду, высота волн на Каспии - 7,9 метра.