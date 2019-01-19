Редкое астрономическое явление в небе над Ширваном - ФОТО
19 января 2019 07:32 173
В небе над городом Ширван появилось лунное гало.
Как сообщает Report, 19 января ночью в небе над Ширванском районе можно было наблюдать лунное гало. Это атмосферное оптическое явление, как радуга или северное сияние.
Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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