Шахдаг и Туфандаг в ТОП-3 лучших в СНГ зимних курортов
Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие зимние курорты государств Содружества независимых государств (СНГ) на основе интернет-опроса, проведенного к 20 января 2019 года, Всемирному дню снега.
Как передает Day.Az, в первую тройку курортов СНГ для зимнего отдыха вошли курорты в Беларуси, Казахстане, Азербайджане.
По данным ТурСтат, за курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане отдали 16% голосов, за Шымбулак близ Алматы в Казахстане - 23%, за Логойск и Силичи в Минской области Беларуси как лучшие зимние курорты - 32% голосов.
Всемирный день чнега отмечается как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта.
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