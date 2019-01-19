От границы с Россией до Махачкалы можно будет добраться на электричке

В Правительстве Республики Дагестан под руководством первого зампреда Гаджимагомеда Гусейнова состоялось совещание по вопросу рассмотрения проекта соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ОАО "Российские железные дороги" в сфере модернизации и реконструкции железнодорожной инфраструктуры на территории Дагестана.

В рамках совещания состоялось подписание договора "Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Дагестана на 2019-2021 годы".

Договор подписали министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов и генеральный директор АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" Евгений Ермаков.

Как передает Day.Az со ссылкой на midag.ru, договор предусматривает перевозку пассажиров по трем направлениям Махачкала - Хасавюрт (1 пара), Махачкала - Дербент (2 пары), Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой (2 пары).

На совещании также достигнута договоренность о проработке в ближайшее время вопросов увеличения ввода дополнительных пар поездов по направлениям Махачкала - Хасавюрт, Дербент - граница с Азербайджаном.

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