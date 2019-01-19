В Азербайджан завезут новую вакцину от кори

С учетом большого количества заболевших корью в соседних и европейских странах, в Азербайджан планируется ввоз вакцины против кори-краснухи для иммунизации взрослого населения. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend заместитель директора Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, министерство здравоохранения уже заказало у ЮНИСЕФ для доставки в страну 160 тысяч единиц вакцины.

Замдиректора центра добавила, что после того, как вакцина будет доставлена в Азербайджан, лица старше 18 лет смогут обратиться в участковую поликлинику и пройти вакцинацию.

Алиева отметила, что поставка в Азербайджан вакцины планируется на конец марта-начало апреля.

По ее словам, в Азербайджане в настоящее время имеется достаточное количество вакцины для иммунизации детей.

"В стране для иммунизации детей имеется комбинированная вакцина против кори-краснухи. Родители должны обращаться в медицинские учреждения по месту проживания для своевременной вакцинации своих детей", - сказала Алиева.

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