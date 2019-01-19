На Абшероне совершено нападение на автозаправку
В Абшероне совершено нападение на автозаправочную станцию.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили Report в пресс-службе МВД.
В сообщении отмечается, что 11 января двое неизвестных в масках совершили нападение на автозаправочную станцию в Хырдалане. Пригрозив жителю поселка Ашагы Гюздек, работающему на АЗС оператором Руслану Амкишиеву неким предметом, похожим на огнестрельное оружие, двое неизвестных попытались совершить разбойное нападение, однако, встретив сопротивление, скрылись с места происшествия. Абшеронское РУП проинформировано о случившемся.
Сотрудники полиции незамедлительно пустились на поиски преступников. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 181 (разбой) УК Азербайджана.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского РУП совместно с Главным управлением уголовного розыска, были задержаны жители поселка Ашагы Гюздек, ранее судимые Турал Гараев и Магомед Мирзоев.
Следственные мероприятия продолжаются.
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