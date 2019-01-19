Полиция Баку о митинге т.н. "Нацсовета"
19 января 2019 17:43 474
В субботу на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса в Ясамальском районе Баку прошел согласованный с Исполнительной властью столицы митинг так называемого "Национального совета". Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Главное управление полиции Баку.
В митинге, который длился с 15:00 до 17:00, приняли участие до 2800 членов и сторонников партий, движений, входящих в т.н. "Нацсовет, а также ряда неправительственных и молодежных организаций.
Во время митинга не было зафиксировано случаев грубого нарушения общественного порядка и правопорядка, говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!