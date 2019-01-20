Хафиз Пашаев: Азербайджан всегда должен быть готов к борьбе за свою независимость

Азербайджанский народ никогда не должен забывать события "Черного января", вошедшие в историю борьбы за свободу как день "пробуждения".

Об этом в обращении к студентам университета ADA сказал его ректор Хафиз Пашаев. Хафиз Пашаев выступил на мероприятии " 20 Января: Кровавая память", организованном Студенческим советом университета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что если забыть историю, то это может обернуться для народа новыми трагедиями.

"Одной из причин того, что народ в начатой в конце 1980-х годов борьбе за свободу прошёл через такие тяжёлые события, стала недостаточная информированность о трагических событиях 1918 года, а также из-за неумения правильно оценить их. Мы всегда должны быть готовы к борьбе за свою независимость. Самым большим вкладом, который может дать юноша государству, является его образованность. У государства с сильными кадрами и позиция сильная. Выпускники ADA должны быть готовы к вызовам нового времени", - сказал Хафиз Пашаев.