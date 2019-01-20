Родиться и стать шехидом в один и тот же день - воспоминания сестры шехида Юсифа Садыгова

Юсиф Садыгов, ставший шехидом во время событий 20 Января, родился в 1964 году в селе Джил, расположенном на берегу озера Гёйча. Во время учебы в школе неоднократно принимал участие в олимпиадах и занимал первые места. Школу окончил с золотой медалью, поступил на механико-математический факультет Бакинского государственного университета. Получив диплом с отличием, он поступил в аспирантуру. Юсиф был помолвлен. Все готовились к его свадьбе... День рождения Юсифа приходился на 20 января...

Сестра Юсифа Саялы Садыгова поделилась с Trend воспоминаниями о брате, передает Day.Az.

"Той ночью все вокруг вызывало ужас. Как дома, так и на улице Юсифу не хватало воздуха. Где-то будто гремела гроза, то появлялись, то исчезали лучи света, прорезавшие тьму. Юсифа разбудили звуки пуль... Он не выдержал, вышел на улицу..." - рассказала сестра Юсифа.

1 декабря 1989 года Верховный совет Армении принял постановление "О присоединении Нагорного Карабаха к Армении". До конца 1989 года армянами были убиты сотни азербайджанцев. В Баку поднялись волнения, поток людей вышел на улицы на зов Родины. Митинги и демонстрации, которые продолжались с начала января, неспособность тогдашнего руководства в лице Везирова управлять страной, провокационные действия КГБ подготовили почву для трагедии 20 Января. В преддверии ввода войск в Баку секретарь ЦК КПСС А.Гиренко заявил, что в Баку не будет объявлено чрезвычайное положение, военные части не будут введены в город. Таким образом, население республики было обмануто. "Армия не войдет в город... Только спокойствие, только взаимопонимание..." После этих официально прозвучавших слов выросла вера, появились надежды.

Саялы Садыгова сказала, что Юсиф тоже как гражданин, интеллигент размышлял, искал пути. Борьба за Родину стала для него главной идеей. Наряду с этим, он днем и ночью работал над кандидатской, старался быстрее завершить работу. Но события не позволяли этого сделать...

"Трагедии, с которыми сталкивался наш народ с 1988 года, не давали покоя Юсифу. Искра в его глазах, улыбка на его лице постепенно начали угасать. Он учился на втором курсе аспирантуры. Сотрудники института видели в Юсифе будущего видного математика. Он всегда отличался своими человеческими качествами, мировоззрением, искренностью, присущими истинному азербайджанскому интеллигенту", - добавила Садыгова.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку была совершена чудовищная расправа. В ту ночь кровь текла рекой. Сколько матерей потеряли своих детей, сколько сестер потеряли своих братьев, сколько детей потеряли своих отцов в ту страшную ночь.

Садыгова рассказывает, что люди, которым удалось после той кровавой расправы найти тела своих близких, возносили хвалу Всевышнему.

"Потому что, как стало известно, кровопийцам, чтобы замести хотя бы частично следы, удалось вывезти на грузовиках тела некоторых шехидов, а также вывезти часть раненых", - сказала сестра Юсифа.

По ее словам, их отец на следующее утро повсюду искал Юсифа.

"Была найдена лишь его правая рука... Отрезанная гусеницами танка правая рука...Убийцы, которые не позволили осуществиться мечтам Юсифа, залили кровью Баку", - добавила Садыгова.

Январские события произошли в результате безволия тогдашних органов власти республики, авантюризма самой активной части оппозиции, несостоятельности центрального правительства, потерявшего все политические опоры. Данный кризис был результатом политической слепоты определенных кругов.

Трагедия 20 Января стала поворотным моментом в истории Азербайджана XX века. Люди, которые прошли через этот этап, понимали, что уже невозможно вернуться к прежней жизни.

Январские события доказали неэффективность насилия в политике, применения силы в решении политических проблем.

Противоречия, разногласия, столкновения интересов и амбиций являются элементами политического процесса. Однако в культурных обществах это не означает, что противоречия обязательно должны решаться путем жестких столкновений и насилия.