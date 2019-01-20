В Ханойском университете Вьетнама состоялось мероприятие, посвященное трагедии 20 Января - ФОТО

По случаю 29-ой годовщины трагедии 20 января посольство Азербайджана во Вьетнаме провело мероприятие в Ханойском Университете. В мероприятии приняли участие студенческий и профессорско-преподавательский состав данного высшего учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на мероприятии посол Анар Иманов предоставил участникам встречи обширную информацию о трагедии 20 января. Посол подчекрнул, что события 20 января оставили глубокий след скорби в исторической памяти нашего народа. Он отметил, что события 20 января явились отражением подлинного героизма Азербайджанского народа. По словам Анара Иманова борьба азербайджанского народа, направленная на восстановление независимости и территориальной целостности, является славной страницей нашей истории. Далее А.Иманов подчеркнул, что события 19-20 января 1990 года воочию продемонстрировали, что попытки военной машины, уже разваливающейся на то время советской империи, ставивщая перед собой задачу подорвать основу национально-освободительного движения Азеобайджанского народа, оказались тщетными.

Наряду с вышеуказанным посол отметил, что общенациональный лидер Азербайджанского народа Гейдар Алиев доведя до сведения всего международного сообщества резкий протест Азербайджанского народа в связи с событиями 20 января, потребовал наказать всех виновных в данной трагедии. А.Иманов особо подчеркнул, что лишь благодаря решимости и мужеству Г.Алиева трагедии 20 января была дана политико-правовая оценка.

Также выступая перед собравшимися посол А.Иманов предоставил информацию об Армяно-Азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте. Он особо подчеркнул тот факт, что официальный Ереван полностью отказывается выполнять положения резолюций ООН, а также других влиятельных международных организаций, требующих немедленного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил Армении с окуппированной азербайджанской территории. Наряду с этим А.Иманов заявил, что данный конфликт может быть урегулирован только на основе суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана.

В рамках мероприятия участникам был продемонстрирован документальный фильм повествующий о трагедии 20 января.