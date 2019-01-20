События, произошедшие в ночь на 20 января 1990 года, были направлены на то, чтобы сломить дух азербайджанского народа, помешать его борьбе за независимость. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend директор Института востоковедения им. акад. Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор филологических наук, профессор Говхар Бахшалиева.

Она отметила, что эти трагические события стали героической страницей в истории азербайджанского народа. "В ту ночь азербайджанский народ поднялся на борьбу за свою независимость и свободу. Выйдя безоружным к вооруженным до зубов военным, азербайджанский народ продемонстрировал самоотверженность и проявил героизм", - сказала Бахшалиева.

Директор института подчеркнула, что трагедия 20 Января была спланированной вооруженной агрессией империи против азербайджанского народа. "В тех кровавых событиях погибли, были ранены и незаконно арестованы сотни людей. Ответственность за эту трагедию несут как руководство бывшего СССР, так и тогдашнее азербайджанское руководство", - сказала Бахшалиева.

Она добавила, что великий лидер Гейдар Алиев и тогда был рядом с азербайджанским народом. Придя в постпредство Азербайджана в Москве, Гейдар Алиев донес до всего мира правду об этих событиях. "Именно благодаря усилиям общенационального лидера азербайджанского народа весь мир узнал об этом кровопролитии", - сказала Бахшалиева.

Бахшалиева добавила, что каждый год 20 января азербайджанский народ чтит память шехидов. "Азербайджанский народ никогда не забывал и не забывает своих героев", - сказала она.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости. Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.