В Филармонии почтили память жертв трагедии 20 января - ФОТО

Вчера в Азербайджанской государственной академической филармонии почтили память жертв трагедии 20 Января. Вечер начался с минуты молчания.

На поминальной церемонии Азербайджанский государственный симфонический оркестр под руководством народного артиста, дирижера Рауфа Абдуллаева и Азербайджанская государственная хоровая капелла под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой исполнили "Реквием" - последнее, незавершённое произведение композитора Вольфганга Амадея Моцарта, над которым он работал вплоть до самой смерти. После смерти сочинение завершили Йозеф Эйблер и Франц Ксавер Зюсмайер. Тем не менее, "Реквием" является одним из наиболее известных произведений Моцарта и рассматривается как одно из важнейших его творений.

Солировали заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано), Алиахмед Ибрагимов (тенор), Сабина Асадова (меццо-сопрано), Антон Ферштандт (баритон).

Сцена была декорирована черным полотном с надписью "20 Января". В ходе концерта не было аплодисментов. Но в зале не было атмосферы скорби, настроение зрителей скорее можно было бы описать как гордость. Это свидетельствует о том, что отношение к трагедии 20 Января с каждым годом меняется. Если первые годы этот день был исключительно символом траура, то сегодня это событие воспринимается совсем по-иному.

Сегодня 20 Января - это символ героизма, символ борьбы за независимость. Это говорит о том, что молодежь стала правильно и адекватно воспринимать значимость независимости, она понимает, что значит стать шехидом ради независимости страны. В первые годы превалировали эмоции, сегодня превалируют разум и логика, и сегодня наша молодежь научилась осознанно ценить независимость Азербайджана.

Память о шехидах живет в наших сердцах. Поэтому каждый год деятели культуры собираются в Филармонии, в этом очаге культуры, и играют такие великие произведения композиторов, посвященные трагическим событиям. Исполняя эти произведения, музыканты оживляют в памяти жертв трагических событий 20 Января и под их исполнение мы молимся за упокой их душ...

Франгиз Агаларова