В Азербайджане инвалиды и семьи шехидов событий 20 Января получили единовременную помощь
В настоящее время семьи шехидов событий 20 Января получают пенсию Президента Азербайджана в размере 300 манатов в месяц. Инвалиды первой группы событий 20 Января получают пенсию Президента в размере 182 манатов, второй группы - 158 манатов, третьей группы - 121 маната. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Наряду с ежемесячной пенсией Президента, каждой семье шехида событий 20 Января, которая не имеет права на получение трудовой пенсии, выплачиваются ежемесячные социальные пособия для коммунальных, транспортных и других услуг, а инвалидам выплачиваются ежемесячные социальные пособия и трудовые пенсии, а также пособия их детям.
Минтруда обеспечило инвалидов и семьи шехидов событий 20 Января жильем, а также обеспечило инвалидов легковыми автомобилями. Обучение детей инвалидов и шехидов событий 20 Января, которые обучаются в высших и средних специальных учебных заведениях, оплачивается за счет государственного бюджета.
Кроме того, как и каждый год, в этом году в связи с годовщиной трагедии 20 Января министерство труда и социальной защиты населения оказало единовременную финансовую помощь инвалидам и семьям шехидов событий 20 Января.
Также уделяется постоянное внимание медико-социальной реабилитации инвалидов событий 20 Января.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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