Найдено тело азербайджанца - капитана затонувшего в Черном море судна

Найдено тело последнего члена экипажа - капитана затонувшего в Черном море сухогруза "Волго-Балт 214".

Как передает Trend со ссылкой на Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которое получило информацию из береговой охраны Турции, сухогруз "НУРС", плавающий под флагом Вануату, обнаружил в 48 милях от порта Туапсе Российской Федерации спасательную лодку с телом на борту, которое относится судну "Волго-Балт 214".

Отмечается, что найденное тело принадлежит капитану судна - гражданину Азербайджана Турбату Исмаилову.

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