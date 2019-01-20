В Азербайджане в связи с годовщиной «Черного января» на одну минуту приостановлено движение транспорта
20 января 2019 12:17 232
В Азербайджане в полдень в воскресенье, в День всенародной скорби 20 января, на одну минуту приостановлено движение транспорта и пешеходов в память о жертвах трагедии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Минута молчания сопровождалась гудками кораблей в Бакинской бухте, поездов метро и железной дороги.
В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 147 и ранены 744 гражданских лиц, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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