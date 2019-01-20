В Азербайджане в связи с годовщиной «Черного января» на одну минуту приостановлено движение транспорта

20 января 2019 12:17

В Азербайджане в полдень в воскресенье, в День всенародной скорби 20 января, на одну минуту приостановлено движение транспорта и пешеходов в память о жертвах трагедии. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Минута молчания сопровождалась гудками кораблей в Бакинской бухте, поездов метро и железной дороги.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 147 и ранены 744 гражданских лиц, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az