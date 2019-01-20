МВД Азербайджана обратилось к населению из-за публикаций в СМИ

20 января 2019 12:14

Непрофессиональные комментарии ряда новостных сайтов по поводу указа Президента Азербайджана от 17 января "О дополнительных мерах по оптимизации структуры ряда госорганов в Азербайджанской Республике и усовершенствованию управления ими" окончательно запутали читателей.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend начальник пресс-службы МВД Азербайджана полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, в комментариях под заголовком "У МВД отняты эти полномочия" говорится о том, что якобы МВД отныне не сможет осуществлять выдачу и замену удостоверений личности, общегражданских паспортов, выдачу справок о судимости, а также регистрацию по месту жительства и замену водительских прав.

"Доводим до сведения граждан, что указанные документы выдаются и будут выдаваться гражданам сотрудниками МВД, действующими в центрах Службы ASAN. В административно-территориальных единицах, где нет центров Службы ASAN, указанные документы будут выдаваться городскими, районными и региональными подразделениями МВД", - сказал Захидов.

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