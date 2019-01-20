Пожар в жилом доме в Агстафе, есть пострадавшие

20 января 2019 16:15

В Агстафинском районе в жилом доме произошёл пожар, в результате которого пострадали жильцы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошёл в одноэтажном доме, где проживали три семьи, в селе Пойлу.

Во время пожара пострадали двое человек: Наталья Ахмедалиева (1960 года рождения) и Азер Мирзаев (1969 года рождения) получили различной степени тяжести ожоги и были доставлены в больницу. Так как состояние Н.Ахмедалиевой оценивается как тяжёлое, она будет доставлена в одну из больниц города Баку.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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