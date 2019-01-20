Выходцы из Азербайджана в Израиле рассказывают о трагедии 20 января

Day.Az со ссылкой на СТМЭГИ представляет вниманию читателей воспоминания фотографа Бориса Добина, в свое время снявшего страшные события 20 января 1990 года в Баку. Сейчас он проживает в Израиле, является членом Ассоциации "Израиль-Азербайджан" (АЗИЗ). +

По его словам, событиям 20 января предшествовала смута, начавшаяся еще в 1988 году по вине тогдашнего руководства Армении.

"В то время было принято решение насильно выдворить всех азербайджанцев из приграничных сел на территории Армении. Изгоняли варварски, изгоняли из родных домов, отнимали скот и землю, заставляли снимать сбережения со счетов и присваивали их себе. Не жалели ни стариков и женщин, ни детей, убивали их. Азербайджанцы в страхе, кто в чём был одет, убегали в Баку. Они шли через заснеженные перевалы и пришли в Баку обмороженные и голодные и рассказали обо всем, что они пережили. Бакинцы, естественно, были возмущены, но власти ничего не предпринимали, поскольку местная власть зависела от центральной во главе с Горбачевым. А ему только это и надо было: стравить народы, и это ему хорошо удалось. Армяне массово стали покидать Баку", - отмечает Б. Добин.

Но уже до трагедии 20 января в столице наблюдалась напряженная обстановка, вспоминает фотограф: "Было жутко. Накануне тех событий мы с друзьями пошли в сауну, пили чай и смотрели телевизор. Но внезапно вещание было приостановлено. Почувствовав что-то неладное, мы решили вернуться домой. В то время я жил на Московском проспекте (ныне проспект Гейдара Алиева), в доме с башней с часами. В ночь на 20 января советские войска вошли в Баку с танками, были слышны выстрелы, во двор забегали люди, кричали, молили о помощи. Утром мне позвонили из городского ГАИ и сказали, что необходимо сфотографировать последствия вандализма советских войск.

Я сфотографировал все то, что повредили танки: это и побитые светофоры, столбы, раздавленные автомобили, продырявленная пулями машина скорой помощи, поврежденные объекты, дома и т.д. Фотосъемку я вел около района Сальянских казарм. Во время фотосъемки были слышны выстрелы в этих казармах, даже пушечные залпы.

Помню один очень неприятный эпизод: на сумгаитской дороге ехала колонна танков, один танк проехал по автомобилю с академиками и профессорами. Все они погибли на месте. Я снимал похороны от начала до конца, от Дома правительства до Аллеи Шехидов. Во время похорон на всех высотных зданиях сидели солдаты-снайперы", - рассказывает Б. Добин.

Он говорит, что хотя с тех событий прошло уже 29 лет, он все еще переживает, вспоминая те жуткие дни.

"Ежегодно в Израиле проходят траурные мероприятия, выставки моих фотографий, приуроченные к трагедии 20 января. Евреи - выходцы из Азербайджана все время рассказывают о тех страшных событиях коренным израильтянам и евреям, которые приехали из других республик бывшего СССР и из зарубежных стран. Я сам лично рассказываю израильтянам о трагедии, о том, кто виновен в ней. Все сочувствуют и возмущаются руководством бывшего СССР и наглостью Армении", - рассказывает Б. Добин.