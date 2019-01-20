Великолепный Азербайджан на российском "Первом канале" - ВИДЕО

20 января 2019 19:50

Азербайджан начинается с Баку. Но, как и любая другая столица, Баку с его столичным блеском, парадной красотой и сосредоточением в нем больших денег не может быть реальным отражением всей страны. А потому за открытием настоящего Азербайджана стоит отправиться в путь. На этом пути будет и легендарная наскальная книга тысячелетий - Гобустан, и горящая земля Янардага, и уникальный курорт Нафталан. Day.Az предлагает снова взглянуть на репортаж о великолепии Азербайджана, сделанный журналистом Дмитрием Крыловым для его авторского проекта "Непутевые заметки" на российском Первом канале. 

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Азербайджан. Передача

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