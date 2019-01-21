Новое назначение в минтруда Азербайджана
Мустафа Аббасбейли назначен советником министра труда и социальной защиты населения Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в понедельник Trend в министерстве.
"Новый советник министра приступил к обязанностям с 21 января", - сообщил собеседник агентства.
Отметим, что Мустафа Аслан оглу Аббасбейли родился в 1980 году в городе Гянджа. В 2000-м году окончил Университет "Хазар" по специальности "Международное право", в 2001-м году - Эгейский Университет по специальности "Турецкий язык", в 2003-м году - Университет "Анкара" по специальности "Частное право". В 2009-м году защитил диссертацию в Национальной академии наук Азербайджана, получив ученую степень доктора философии юридических наук.
Занимал руководящие должности во многих компаниях в финансовой сфере. Является членом Коллегии адвокатов Азербайджана и Международной ассоциации адвокатов. Автор более 50-ти научных трудов, в том числе трех книг.
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