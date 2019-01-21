Бакинская высшая школа нефти укрепляет партнерские связи с BHGE

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) побывали представители крупнейшей международной нефтегазовой компании Baker Hughes, a GE company (BHGE) в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на вуз.

Во встрече с ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и ответственными сотрудниками вуза приняли участие директор BHGE в Азербайджане и Грузии Грег Рассел Линдсей, региональный менеджер по безопасности BHGE Николай Ротар и ведущий инженер по эксплуатации BHGE в Азербайджане Эмилия Мамедова.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов поблагодарил Грега Рассела Линдсея за внимание руководства BHGE к студентам вуза и отметил, что сотрудничество с компанией играет важную роль в их профессиональном развитии. Обсудив перспективы укрепления партнерских связей БВШН и BHGE, участники встречи достигли договоренности о проведении менеджерами и специалистами компании тренингов и семинаров для студентов старших курсов Высшей школы. В частности, как сообщил директор BHGE в Азербайджане и Грузии Грег Рассел Линдсей, компания готова вести в БВШН специальный учебный курс по технике безопасности, охране труда и защите окружающей среды. Были также рассмотрены вопросы, связанные с участием старшекурсников в программе стажировки и возможностью трудоустройства выпускников вуза в компании. Координатором по этим вопросам со стороны Baker Hughes, a GE company стала Эмилия Мамедова, окончившая БВШН в прошлом году.

В ходе визита гости ознакомились с кампусом вуза и посетили расположенные здесь учебные лаборатории, конгресс-холл и зал заседаний вуза.

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